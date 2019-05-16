Эр-Рияд признал крымчан россиянами

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Саудовская Аравия де-факто признала жителей Крыма гражданами России. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, посольство Саудовской Аравии в Москве выдает визы мусульманам с полуострова.

Как отмечается, речь идет о визах для совершения хаджа.

При этом в посольстве подтвердили, что жители Крыма получают визы как граждане России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.