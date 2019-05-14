США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

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Сенаторы США Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Foreign Policy.

Сенаторы предлагают ввести санкций против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Также документ также предусматривает запрет на въезд в США и заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что США решили остановить «Северный поток — 2».