США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Сенаторы США Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Foreign Policy.
Сенаторы предлагают ввести санкций против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Также документ также предусматривает запрет на въезд в США и заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что США решили остановить «Северный поток — 2».