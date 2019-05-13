Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на копию дополнения к договорам купли-продажи газа.

Как отмечается, решение о повышении цен приняла компания «Нафтогаз Украины».

Планируется, что цены увеличат сразу на 4,6% до 8627 гривен/тыс. куб. м (около $330).

Стоит отметить, что до этого украинское правительство пообещало народу, что повышения цен производится не будет. Кроме того, украинцам обещали снижение цен на 3,54% с 1 мая.

Ранее Украина отменила фиксированные цены на газ.

Также бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявлял, что снизить стоимость газа в стране невозможно, пока существует «Нафтогаз».