Трамп заявил о проигрыше Китая
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров.
По его словам, Пекину следует в ближайшее время заключить торговую сделку с Вашингтоном.
Он также добавил, что Китаю не стоит ждать новых президентских выборов в США и надеяться на победу демократов.
Трамп подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.
Ранее сообщалось, что в США признали неспособность противостоять Китаю.