Трамп заявил о проигрыше Китая

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров.

По его словам, Пекину следует в ближайшее время заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Он также добавил, что Китаю не стоит ждать новых президентских выборов в США и надеяться на победу демократов.

Трамп подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Ранее сообщалось, что в США признали неспособность противостоять Китаю.