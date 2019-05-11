Лукашенко оценил ущерб от поставок «ядовитой» нефти из России

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Белорусский президент Александр Лукашенко проинформировал о том, что транзит нефти из России не будет остановлен, пока трубопровод «Дружба» будет ремонтироваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такого решения Белоруссия будет придерживаться даже после поставки из России некачественного сырья. Лукашенко отметил, что Россия понесла большой репутационный ущерб, речь идет о «миллионах долларов».

«Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что это сделано для того, чтобы не нанести России еще больший ущерб.

Ранее Лукашенко заявил, что сумма ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» назовут после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.