«Укртранснафта» восстановила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

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Компания «Укртранснафта» восстановила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня, 11 мая, в 14.35 «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба», — говорится в сообщении.

Это стало возможным после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти. Они подтвердили готовность ее принимать.

Ранее сообщалось, что Мозырский НПЗ начал перерабатывать «чистую» нефть.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». 5 мая «чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре.