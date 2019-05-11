В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на заявление эксперта Дмитрия Марунича о том, что Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом сообщает RT.

По его словам, любой эксперт сегодня старается создать вокруг избранного президента Украины Владимира Зеленского «мощный информационный фон» на тему того, что ему придется нелегко в отношениях с Россией.

«Такие заявления не имеют под собой никакой основы», — заявил депутат.

Ранее украинский эксперт заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины.