Россия получила контроль над экономикой Украины, заявил эксперт

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Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом сообщает NewsOne.

Он отметил, что прекращения поставок нефтепродуктов с 1 июня не будет, так как крупные компании типа «Роснефти» уже начали получать разрешения (Россия будет предоставлять нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. — «Газета.Ru»).

«Но, несомненно, очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками», — отметил Марунич.

По его словам, Россия также сможет влиять на рынок нефтепродуктов Украины и на общее состояние экономики страны.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об угрозе коллапса на рынке без российской нефти.