Россия получила контроль над экономикой Украины, заявил эксперт
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом сообщает NewsOne.
Он отметил, что прекращения поставок нефтепродуктов с 1 июня не будет, так как крупные компании типа «Роснефти» уже начали получать разрешения (Россия будет предоставлять нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. — «Газета.Ru»).
«Но, несомненно, очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками», — отметил Марунич.
По его словам, Россия также сможет влиять на рынок нефтепродуктов Украины и на общее состояние экономики страны.
Ранее сообщалось, что на Украине заявили об угрозе коллапса на рынке без российской нефти.