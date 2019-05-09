Не отказываться от покупки иранских энергоносителей призвали в МИД России

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Москва призвала все страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сворачивать экономические связи с Тегераном. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

Также в ведомстве призвали не отказываться от покупки иранских энергоносителей.

«Призываем всех не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей», — говорится в комментарии.

Кроме того, Москва призвала ускорить запуск специального европейского механизма INSTEX, предназначенного для расчетов с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антисирийские санкции.