Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT

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С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.

В издании рассказали, что в это время в магазинах продавалась книга «Трамп: Искусство заключать сделки», в которой он учит мастерству переговоров. При этом, отметили в газете, анализ финансовых документов «рисует гораздо более мрачную картину способностей Трампа к заключению сделок».

Чарльз Хардер, адвокат Трампа, отверг эти данные, назвав их «очевидно неверными». Также он указал на невозможность проверки их достоверности в виду того, что ранее декларации подавались в бумажном виде.

В прошлом году газета The Washington Post писала, что Тромап лгал, чтобы попасть в список 400 самых богатых людей США.