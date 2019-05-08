На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.

Отмечается, что новый собственник дома обязан в течение года провести капитальный ремонт купленного дома. В противном случае он будет лишен гарантийного депозита в размере около €7 тыс.

В настоящий момент за €1 можно купить одно из 100 заброшенных зданий. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще около 400 предложений.

В таблоиде добавили, что стоимость ремонта домов обойдется новым собственникам примерно в €95 за кв. м.