На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США. Об этом сообщает ТАСС.
«Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон», — сказал Коболев.
По его словам, США и Украины подошли к вопросу о поставках газа «очень близко».
Он также выразил надежду на то, что заинтересованность сторон «трансформируется в конкретные потоки газа».
Ранее сообщалось, что ЕС и США продолжат работать в сфере энергобезопасности Украины.