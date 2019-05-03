На Украине рассказали о поставках газа из США

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США. Об этом сообщает ТАСС.

«Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон», — сказал Коболев.

По его словам, США и Украины подошли к вопросу о поставках газа «очень близко».

Он также выразил надежду на то, что заинтересованность сторон «трансформируется в конкретные потоки газа».

Ранее сообщалось, что ЕС и США продолжат работать в сфере энергобезопасности Украины.