Белоруссия дождалась качественной российской нефти

После проблем с российской нефтью на нефтепроводе «Дружба» Белоруссия получила качественную нефть, передает РИА «Новости».

О получении качественной нефти 2 мая сообщил госконцерн «Белнефтехим» после отбора проб.

Транспортировка «чистой» нефти продолжилась в сторону диспетчерской станции «Мозырь».

В российском Минэнерго сообщали, что в понедельник, 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидалось ориентировочно 2-3 мая.

Ранее Белоруссия полностью остановила прием российской нефти по «Дружбе».