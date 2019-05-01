В Белоруссии начали очистку «Дружбы» от «грязи»

В Белоруссии началась очистка нефтепровода «Дружба» от «грязной» российской нефти, сообщает RT со ссылкой на главного инженера предприятия Андрей Вериго.

Отмечается, что работы по очистке в настоящее время идут по плану.

«Все стороны придерживаются обязательств», — добавил Вериго.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил уголовного наказания за испорченную нефть в «Дружбе».

Также Белоруссия полностью остановила прием российской нефти по «Дружбе».