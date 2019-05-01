Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) в среднем на 9,5 тыс. руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, новая финансовая практика коснется не всех. Она распространится на военных пенсионеров, принимавших участие в боях в составе действующей армии, партизан и подпольщиков, сотрудников разведки, тех, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», а также инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время боевых действий в 1941-1945 гг.
Уточняется, что на настоящий момент численность пенсионеров — участников ВОВ — составляет около 10 тыс. человек.
Ранее в Думе рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий.