Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) в среднем на 9,5 тыс. руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, новая финансовая практика коснется не всех. Она распространится на военных пенсионеров, принимавших участие в боях в составе действующей армии, партизан и подпольщиков, сотрудников разведки, тех, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», а также инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время боевых действий в 1941-1945 гг.

Уточняется, что на настоящий момент численность пенсионеров — участников ВОВ — составляет около 10 тыс. человек.

Ранее в Думе рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий.