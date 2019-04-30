Доллар подскочил выше 65 рублей

Курс американской валюты превысил показатель в 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно имеющейся информации, курс доллара ненадолго превысил 65 рублей, что произошло впервые с 8 апреля. По данным на 19.15 мск, курс составляет 64,8 руб.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля. Курс доллара сократился на 6,03 копейки до 64,6314 рубля.