В ФАС прокомментировали предложение обложить зарубежные посылки новым сбором

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что ведомство получило предложение о введении единого сбора в размере 15% на покупки доставляемые из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявили в ФАС, предложения АКИТ находятся на рассмотрении, при этом позиция ведомства прорабатывается.

Ранее СМИ сообщали, что АКИТ предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%. В соответствующим предложением ассоциация обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Предложения о реформировании системы сборов на зарубежные посылки также поступили в Минкомсвязь, которое перенаправила их в «Почту России», Институт им. Е.Т. Гайдара и Аналитический центр при правительстве.