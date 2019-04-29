Мнучин рассказал о торговых переговорах США и КНР

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин находятся на «последнем круге» переговоров по торговым вопросам. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, в настоящее время стороны близки к заключению сделки.

Он также добавил, что США и Китаю все еще предстоит проделать «большую работу».

Мнучин подчеркнул, что переговоры сторон приближаются к «критической точке», после которой Вашингтон и Пекин либо заключат сделку, либо останутся без соглашения.

Ранее стала известна дата нового раунда торговых переговоров США и КНР.