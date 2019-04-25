В штабе Зеленского планируют продвигать налоговую реформу

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Ответственный за экономическое направление в штабе Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах Украины, Даниил Гетманцев заявил, что администрация нового президента планирует продвигать налоговую реформу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, команда Зеленского намеревается существенно изменить нынешнюю налоговую политику. Он отметил, что «будет фискальный уклон, а также планы сбора налогов будут упразднены».

Более того, планируется перевести все налоговые процедуры в электронную форму.

Гетманцев добавил, что в штабе Зеленского хотят ввести налоговую амнистию, а также провести реформу фискальных органов и налогообложения.

Также в команде политика рассчитывают обеспечить налоговою прозрачность и международное сотрудничество в сфере налогообложения.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского пообещали украинским пенсионерам путешествия по миру.