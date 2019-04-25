«Нафтогаз» подаст жалобу против «Газпрома»

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Украинская компания «Нафтогаз» готовит жалобу против «Газпрома», чтобы подать ее в антимонопольный орган ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление исполнительного директора госкомпании Украины Юрия Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» хочет потребовать, чтобы российский «Газпром» продавал газ европейским компаниям на восточной границе Украины.

«Сейчас если мы заставим через эту жалобу в Антимонопольный комитет Европы «Газпром» предложить [газ] на восточной границе [Украины], мы уверены, что европейские компании тогда будут его покупать», — отметил Витренко.

Он уточнил, что в компании планируют закончить работу над жалобой в этом месяце.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту.