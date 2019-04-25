Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске

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Генеральный директор украинской компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко примет участие в переговорах в Минске относительно нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, переговоры состоятся в пятницу, 26 апреля.

«Стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы, связанной с остановкой транспортировки нефти на участке Мозырь-Адамово», — отметили в пресс-службе «Укртранснафты».

Также уточняется, что на встрече обсудят возможную угрозу остановки нефтепровода из-за поставок некачественной нефти из России.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак назвал сроки устранения проблемы с качеством российской нефти.