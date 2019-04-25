Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко примет участие в переговорах в Минске относительно нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, переговоры состоятся в пятницу, 26 апреля.
«Стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы, связанной с остановкой транспортировки нефти на участке Мозырь-Адамово», — отметили в пресс-службе «Укртранснафты».
Также уточняется, что на встрече обсудят возможную угрозу остановки нефтепровода из-за поставок некачественной нефти из России.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак назвал сроки устранения проблемы с качеством российской нефти.