Москва и Минск обсудят ситуацию вокруг поставок российской нефти

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Представители России и Белоруссии обсудят 25 апреля в Москве ситуацию с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, Козак намерен провести встречу с зампредом правительства Белоруссии Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым.

Как ожидается, стороны обсудят проблемы связанные с качеством российской нефти.

При этом российская сторона утверждает, что данная проблема носит «технический характер».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».