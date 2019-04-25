Москва и Минск обсудят ситуацию вокруг поставок российской нефти
Представители России и Белоруссии обсудят 25 апреля в Москве ситуацию с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
По его словам, Козак намерен провести встречу с зампредом правительства Белоруссии Владимиром Семашко и главой «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым.
Как ожидается, стороны обсудят проблемы связанные с качеством российской нефти.
При этом российская сторона утверждает, что данная проблема носит «технический характер».
Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».