Иран пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкций

Глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что страна ответит США, если они будут мешать продавать нефть, передает РИА «Новости».

По словам Зарифа, Иран будет и дальше искать покупателей нефти и продолжит использовать для безопасной передачи товара Ормузский пролив. Он отметил, что иранская сторона будет отвечать США на санкции.

«Если США предпримут безумные меры и попытаются помешать нам делать это, им нужно быть готовыми к последствиям», — подчеркнул Зариф.

Также глава МИД Ирана пообещал продолжить продавать нефть и в будущем.

Ранее сообщалось, что Иран ввел контрсанкции против США.

Также до этого в Вашинтоне заявили, что США больше не будут выводить из под действия санкций страны, которые закупают нефть у Ирана. Тегеран в свою очередь пообещал ответить на это решение.