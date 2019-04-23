Иран ввел контрсанкции против США
Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Как отмечается, принятый документ обязывает администрацию Ирана принять ограничительные меры в отношении американской стороны.
Закон является частью всеобъемлющего плана по противодействию «враждебной политике» США.
Ранее в Белом доме сообщили, что Вашинтон больше не будет выводить из под действия санкций страны, которые закупают нефть у Ирана. Тегеран в свою очередь пообещал ответить на это решение.