Штаб Зеленского пообещал защитить бывший банк Коломойского
Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк пообещал обеспечить стабильную работу «ПривеьБанка», сообщает «Интерфакс».
Он пояснил, что работа банка не пошатнется ни при каких судебных решениях, и призвал клиентов не волноваться.
Данилюк отметил, что ПриватБанк не может быть «денационализирован».
«Мне это вопрос задавали несколько месяцев назад, и я говорил, что это невозможно», — подчеркнул он.
Ранее суд принял еще одно решение в пользу олигарха Игоря Коломойского по делу «Приватбанка».