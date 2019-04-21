Штаб Зеленского пообещал защитить бывший банк Коломойского

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк пообещал обеспечить стабильную работу «ПривеьБанка», сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что работа банка не пошатнется ни при каких судебных решениях, и призвал клиентов не волноваться.

Данилюк отметил, что ПриватБанк не может быть «денационализирован».

«Мне это вопрос задавали несколько месяцев назад, и я говорил, что это невозможно», — подчеркнул он.

Ранее суд принял еще одно решение в пользу олигарха Игоря Коломойского по делу «Приватбанка».