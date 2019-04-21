Обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба на заводе «Нафтан».

Как говорится в сообщении компании, источник загрязнения обнаружен на участке Самара-Унеча.

Там также рассказали, что российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественного сырья.

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят вопросы компенсации.

Ранее Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.