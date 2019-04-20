Как Коломойский выводил из «Приватбанка» $5,5 млрд, рассказали СМИ

Украинские миллиардеры и бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов могли вывести из него $5,5 млрд через филиал банка на Кипре. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По словам экс-председателя ЦБ Украины Валерии Гонтаревой, олигархи могли перевести миллиарды долларов через счета «Приватбанка», которые находились на Кипре, оффшорными компаниями.

«Это 33% вкладов населения ... [и] 40% нашей страны», — добавила Гонтарева.

Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности. До этого Коломойский заявил, что он отрицает обвинения и утверждает, что все было не так. По его словам, банк устойчив, а национализация произошла только потому что украинский лидер Петр Порошенко думал, что среди активов банка есть его телеканал.

Ранее сообщалось, что суд признал незаконной национализацию банка Коломойского.