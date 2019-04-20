Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В Роструде напомнили жителям России о том, что в мае их ждут последние длинные выходные в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эти выходные продлятся более пяти дней.

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше двух дней россияне смогут отдохнуть в ноябре в связи с Днем народного единства.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что две недели новогоднего отдыха плохо влияют на экономику в стране.