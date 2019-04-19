Лавров возмутился «бесцеремонным» вмешательством США в «Северный поток-2»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бесцеремонным вмешательство США в процессы, связанные с проектом «Северный поток-2», передает РИА «Новости».

В частности, он отметил регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который требует от германского правительства изменить свою позицию.

«Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является абсолютно коммерческим и конкурентным», — сказал он.

Он добавил, что действия ряда партнеров по «Северному потоку-2» вызывают серьезное беспокойство.