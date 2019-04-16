Reuters: экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимума

Среднесуточный показатель экспорта иранской нефти в апреле оказался самым низким в 2019 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитических фирм.

По имеющимся данным, объем поставок нефти из Ирана в апреле в среднем составляет менее 1 млн баррелей в сутки, что ниже среднего мартовского показателя в 1,1 млн баррелей в сутки.

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Отмечается, что снижение экспорта иранской нефти может быть связано с пессимистичным настроем иностранных покупателей в ожидании введения Соединенными Штатами новых санкций против Ирана.

В Reuters допускают, что к концу текущего месяца объемы поставок могут несколько увеличиться, но при этом констатируют, что Вашингтон приближается к своей цели — сокращению поставок нефти из Ирана до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки с мая.

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