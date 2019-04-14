Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, передает РИА «Новости».

По данным министра, в сфере несырьевой экономики план по инвестициям выполняется «с опережением», а отставание в нефтегазовой отрасли связано с сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

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«Нет возможности наращивать добычу — скромнее инвестиции», — констатировал Орешкин.

Он добавил, что по доли инвестиций в ВВП наблюдается «опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП».

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.