КС запретил включать в МРОТ доплаты за выходные и ночные смены

Российский Конституционный суд (КС) разъяснил, что компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты не могут включаться в минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте КС.

Отмечается, что поводом для рассмотрения данного дела стала жалоба гражданина С. Ф. Жарова. Его должностной оклад в 2017 году составлял около 4,2 тыс. руб., а МРОТ достигалась оплатой сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

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«Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни»,— говорится в постановлении.

Подчеркивается, что дополнительные выплаты не могут включаться в сумму регулярной месячной зарплаты, начисляемой на основании постоянно действующих факторов.

Ранее глава Минтруда ответил на вопрос об индексации МРОТ в 2019 году.