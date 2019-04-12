Порошенко призвал к остановке строительства «Северного потока — 2»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев настаивает на остановке строительства газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, у Украины и Германии разные подходы к механизмам решения этого вопроса.

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Он также добавил, что Киев предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.

Ранее сообщалось, что США предостерегли Германию от строительства «Северного потока — 2».