Защита Калви попросила суд отпустить инвестора под залог

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Адвокаты американского инвестора и основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви попросили суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 млн руб., сообщает РИА «Новости».

Адвокат Дмитрий Клеточкин заявил, что защита Калви предлагает суду 5 млн. руб.

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Обвинение выступило против этого предложения, отметив, что Калви является иностранцем и «он может сесть в консульский автомобиль и мы его больше никогда не увидим». Также обвинителей не устроила несоразмерная причиненному ущербу сумма залога.

Ранее сообщалось, что Калви освободили из СИЗО.