Экс-глава «Восточного» отправлен под домашний арест
Басманный суд Москвы освободил из следственного изолятора экс-директора банка «Восточный» Алексея Кордичева под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.
Кордичев является фигурантом дела о мошенничестве на 2,5 млрд рублей в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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«Удовлетворить ходатайство следствия об изменении Кордичеву меры пресечения на домашний арест», — объявила судья Валентина Левашова.
Ранее сообщалось, что основатель Baring Vostok Калви освобожден из СИЗО.