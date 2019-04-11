Международные резервы России снизились до $489,1 млрд

Международные резервы России снизились на 0,1% до $489,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В период с 29 марта по 5 апреля наблюдалось незначительное снижение — на $0,4 млрд.

Это произошло главным образом «в результате отрицательной переоценки, частично нивелированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

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Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли до $489,5 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.