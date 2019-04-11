В Россельхознадзоре объяснили запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

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В Россельхознадзоре прокомментировали решение временно ограничить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, там не исключают, что Белоруссия сертифицирует под видом своей продукции товары, импорт которых в Россию запрещен.

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«У Россельхознадзора есть все основания полагать, что Республика Беларусь сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия с 12 апреля запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии.