Московский суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы увеличил срок ареста трем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По словам Царевой, срок ареста увеличили директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину, партнеру в области медиа Вагану Абгарян и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

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Как отмечается, фигуранты будут находиться под арестом еще три месяца, то есть до 14 июля.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok.

До этого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви и другие фигуранты дела: председатель совета директоров «Вятка-банка» и экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде и Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.