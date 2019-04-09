Орешкин заявил, что рост ВВП в 2019 году может быть выше 1,3%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Арктического форума заявил, что в ведомстве считают вероятным рост экономики России в 2019 году выше прогнозных 1,3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо аккуратно смотреть, потому что январь-февраль, здесь действительно, цифры лучше, но надо понимать, что январь-февраль — это не самые активные месяцы года, поэтому по ним не стоит судить... », — уточнил Орешкин.

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Однако министр добавил, что пока ситуация выглядит так, что темпы роста ВВП будут выше ожидаемых.

Ранее сообщалось, что ВБ понизил прогноз роста ВВП России до 1,4%.