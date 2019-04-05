Си Цзиньпин призвал Трампа ускорить работу над торговой сделкой

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президент США Дональда Трампа ускорить работу над текстом торгового соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Си Цзиньпин рассчитывает на то, что китайско-американские отношения продолжают свое стабильное развитие.

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Как отмечается, глава Китая также выразил желание поддерживать тесные контакты с Трампом.

При этом Си Цзиньпин надеется на то, что США и КНР разрешат спорные вопросы на основе обоюдного уважения и взаимной выгоды.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут достичь соглашения по торговле в течение месяца.