Си Цзиньпин призвал Трампа ускорить работу над торговой сделкой
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президент США Дональда Трампа ускорить работу над текстом торгового соглашения. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Си Цзиньпин рассчитывает на то, что китайско-американские отношения продолжают свое стабильное развитие.
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Как отмечается, глава Китая также выразил желание поддерживать тесные контакты с Трампом.
При этом Си Цзиньпин надеется на то, что США и КНР разрешат спорные вопросы на основе обоюдного уважения и взаимной выгоды.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут достичь соглашения по торговле в течение месяца.