Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, судебное решение связано с выводом денежных средств из «Приватбанка». Теперь имущество десяти компаний будет арестовано, распоряжаться и отчуждать его тоже будет нельзя. Решение коснулось в том числе платформ и тепловозов Никопольского завода ферросплавов и Товкачевского ГОКа.

Ранее украинский олигарх и экс-совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил, что ждет компенсаций в деле национализации банка в случае проигрыша президента Украины Петра Порошенко на выбора.