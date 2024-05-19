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Назван срок вывода американского контингента из Нигера

США и Нигер анонсировали вывод американского контингента к 15 сентября 2024 года

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Mahamadou Hamidou/Reuters

США и Нигер выступили с совместным заявлением, в котором анонсировали вывод американского контингента из африканской страны к 15 сентября 2024 года. Об этом пишет TRT Africa.

В Нигере остаются около 1,1 тыс. американских военных.

Власти Нигера разорвали военное соглашение с США 17 марта 2023 года. На этом фоне сообщалось, что США могут создать военную базу в Кот д'Ивуаре в Африке после ухода из Нигера.

22 декабря 2023 года Нигер покинули остатки французского контингента. Вывод французских войск из Нигера начался после того, как захватившие в Нигере власть мятежники разорвали все договоренности с Францией в октябре 2023 года. На этом фоне Франция закрыла посольство в стране.

Ранее ВС США объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере.

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