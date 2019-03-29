В Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина намерена увеличить количество хранилищ для сжиженного газа.

Он также добавил, что это должно обеспечить энергетическую безопасность Украины.

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Коболев подчеркнул, что в Киеве рассматривают вариант поставок газа «по другим путям».

Ранее стали известны сроки итоговой встречи по транзиту российского газа через Украину.