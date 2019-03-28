Курс доллара превысил 65 рублей

Рубль достиг показателя в 65 рублей за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно информации, на 13.53 мск, курс американской валюты вырос на 15 коп. и достиг показателя в 64,99 руб., однако до этого он уже поднимался до 65,02 руб. Курс евро увеличился на 18 копеек до 73,08 руб.

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Ранее сообщалось, что рубль незначительно меняется к доллару и евро.