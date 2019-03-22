ЦБ повысил прогноз по цене на нефть Urals

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Банк России повысил базовый прогноз по цене на нефть марки Urals в 2019 году с $55 за баррель до $60. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Оптимистичный прогноз ЦБ в 2019 году при этом снижен с $75 до $70 за баррель.

Также ЦБ сохранил базовый прогноз по цене на нефть в 2020-2021 годы на уровне $55 за баррель, оптимистичный — на уровне $75 за баррель.

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Регулятор при этом сохранил прогноз по ВВП. В 2019 году ожидается экономический рост на 1,2-1,7%, в 2020 году — на 1,8-2,3%.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%.