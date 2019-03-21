Медведев высказался о ситуации на рынке топлива

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива должна оставаться сбалансированной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен», — сказал Медведев.

По его словам, правительство России приняло ряд решений для сохранения баланса на рынке топлива.

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Он также добавил, что в настоящее время мониторинг цен ведется ежедневно.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России планирует ужесточить правила продажи топлива на заправках.