Керимову предъявили обвинения во Франции

Российского сенатора Сулеймана Керимова обвинили во Франции в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщает РИА «Новости»

Как заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, накануне Керимов предстал перед судебным следователем.

«Ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — заявил он.

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По словам прокурора, сенатор помещен под судебный контроль, который подразумевает внесение залога в €20 млн.

Летом прошлого года адвокат Керимова рассказал, что во Франции с его подзащитного были сняты все обвинения.