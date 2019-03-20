Минпромторг планирует ужесточить правила продажи топлива на заправках
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках (АЗС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Как отмечается, данная инициатива связан с тем, что доля суррогата на рынке достигает 9%. Собеседник агентства уточнил, что его используют как граждане, так и транспортные компании.
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В результате это несет вред для государства, бизнеса, общества и окружающей среды.
Уточняется, что речь идет о вероятном запрете продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, за исключением сертифицированного бензина и дизеля класса »Евро-5».
Ранее сообщалось, что в ФАС прояснили ситуацию с ценами на бензин после истечения соглашения с нефтяниками.