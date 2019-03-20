Минпромторг планирует ужесточить правила продажи топлива на заправках

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Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках (АЗС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, данная инициатива связан с тем, что доля суррогата на рынке достигает 9%. Собеседник агентства уточнил, что его используют как граждане, так и транспортные компании.

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В результате это несет вред для государства, бизнеса, общества и окружающей среды.

Уточняется, что речь идет о вероятном запрете продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, за исключением сертифицированного бензина и дизеля класса »Евро-5».

Ранее сообщалось, что в ФАС прояснили ситуацию с ценами на бензин после истечения соглашения с нефтяниками.