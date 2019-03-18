Порошенко объявил о «преодолении» атомного и газового «шантажа» России
Украинский президент Петр Порошенко во время визита в Хмельницкую область заявил, что Украина смогла «преодолеть» «шантаж» России в атомной и газовой сферах. Слова президента передает ТАСС.
По словам Порошенко, Украина, несмотря на провозглашение о независимости в 1991 году, долгое время находилась «исключительно в российской орбите».
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«Россия ... использовала зависимость Украины от российских технологий, оборудования, топлива, чтобы шантажировать не только «Энергоатом», а всю украинскую энергетику», — сказал президент.
Порошенко заключил, что в настоящее время атомная энергетика является гарантом энергетической безопасности Украины.
В прошлом году сообщалось, что на Украине отключили энергоблок Запорожской АЭС.