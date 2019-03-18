WSJ: Минтранс США начал проверку Boeing 737 MAX
Министерство транспорта США начало проверку безопасности эксплуатации Boeing 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомство намерено расследовать возможные нарушения управления гражданской авиации, которые могли быть допущены при выдаче лайнерам разрешения на полеты.
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Ранее сообщалось, что компания Boeing могла самостоятельно сертифицировать самолеты Max 8.
Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.